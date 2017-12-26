РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 дек. Депутат Московской областной думы Владимир Жук во вторник проведет личный прием граждан в Дзержинском, жители смогут обсудить вопросы благоустройства и социальной помощи, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Мособлдуме Жук занимает пост зампредседателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. В сентябре 2016 года он был избран депутатом Мособлдумы по Лыткаринскому одномандатному избирательному округу №10.

«Во вторник, 26 декабря, с 16:00 до 18:00 депутат Московской областной думы Владимир Жук или его помощники проведут прием жителей Дзержинского по адресу: улица Ленина, дом №9 (приемная «Единой России»). На прием нужно записаться», – сообщается на сайте.

На приеме можно будет обсудить вопросы, связанные с благоустройством города, социальной помощью, в том числе специализированным учреждениям и другие проблемы.