РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. В подмосковном Подольске члены общественной палаты округа подведут итоги работы за 2017 год на пленарном заседании в администрации во вторник, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск».

«В помещении общественной палаты округа 26 декабря состоится итоговое пленарное заседание общественной палаты Подольска. В рамках заседания будут подведены итоги работы за 2017 год, а также утвержден проект ежегодного доклада общественной палаты «О состоянии и развитии институтов гражданского общества в городском округе Подольск в 2017 году»», – говорится в сообщении.

Заседание начнется в 17:00 и будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №4 (вход со стороны Концертного зала администрации).