РИАМО - 25 дек. В доме правительства Московской области состоялся семинар, посвященный защите прав граждан – участников долевого строительства при банкротстве застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В семинаре приняли участие более 130 человек, среди которых арбитражные управляющие, сотрудники правового управления областного Минстроя, представители общественных и юридических сообществ, а также руководители и члены инициативных групп дольщиков», - говорится в сообщении.

В рамках семинара эксперты обсудили актуальные вопросы и правовые инструменты защиты интересов дольщиков при банкротстве застройщиков. Присутствовавшим гражданам-участникам долевого строительства дали пояснения о том, какую роль играет в этом процессе Минстрой Московской области, а также рассказали о правах и полномочиях ведомства как участника процедуры банкротства застройщика при обеспечении прав и законных интересов дольщиков.

«Высказанные предложения экспертов о повышении эффективности участия Министерства в делах о банкротстве застройщиков будут учтены для повышения эффективности защиты прав граждан со стороны регионального строительного комплекса», - подчеркивается в материале.

Арбитражные управляющие поделились с присутствующими практикой применения и изменения законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В ходе обсуждения участники семинара обсудили примеры положительных и отрицательных последствий банкротства застройщиков, организационные вопросы и новые форматы совместной работы граждан и органов власти.

Также в рамках семинара был затронут вопрос подготовки типовых форм документов, которые граждане используют для подачи заявлений на включение в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства застройщика. Дольщики выразили готовность оказать помощь в распространении таких форм. Эксперты считают, что это позволит снизить как финансовые, так и временные потери граждан.

По мнению экспертов, положительным следствием такой работы должно стать формирование кредита доверия граждан к органам власти, снижение напряженности и пресечение спекуляций правами и интересами дольщиков.