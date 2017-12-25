РИАМО - 25 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области советует родителям тщательно выбирать и быть предельно внимательными при покупке новогоднего набора сладостей для детей, чтобы не только порадовать ребенка, но и сохранить его здоровье, сообщается на сайте ведомства.

«Конфеты типа карамели или леденцов нужно обходить стороной. Они не несут в себе никакой пользы. В составе этих конфет находится очень много красителей, ароматизаторов, и все это создает сильную нагрузку на желудок малыша. Рекомендуется отдавать предпочтение шоколадным конфетам, при этом необходимо помнить, что орехи, входящие в состав многих конфет, могут являться аллергенами. Один из видов полезных сладостей – пастила или зефир. В основу входят яичные белки, пюре из фруктов и одно из желирующих веществ: агар-агар, пектин или желатин», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты отмечают, что любые кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола, также не могут входить в состав новогодних подарков для детей.

Сладкие новогодние подарки нужно приобретать только в местах организованной торговли, то есть магазинах, торговых базах, официальных рынках.

В первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку, которая должна быть плотно закрытой, не деформированной и наличие на ней маркировки (этикетки), которая должна быть четко написанной, легко читаемой и содержать следующую информацию на русском языке для кондитерских наборов: общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный набор; пищевая ценность; условия хранения; срок годности; дата фасовки; наименование и юридический адрес фасовщика продукции (для принятия претензий от потребителей).

Кроме того, на упаковке также должно быть обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; единый знак обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза – знак ЕАС, который говорит о том, что продукция прошла все необходимые испытания по основным показателям безопасности.

«Следует воздержаться от покупки подарков без маркировки, даже если их стоимость кажется привлекательной, так как велики риски приобретения некачественных товаров», - подчеркивается в материале.

При покупке сладких новогодних подарков покупатель имеет право ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность товаров – на сладости и упаковку должны быть зарегистрированы декларации о соответствии, игрушка должна иметь сертификат соответствия.