РИАМО - 25 дек. В подмосковной Коломне с 5 по 7 января 2018 года пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту, в котором примут участие спортсмены из 16 стран, сообщается в материалах к пресс-конференции о подготовке к чемпионату.

«В Московской области в Ледовом дворце «Коломна» с 5 по 7 января пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту, ожидается, что в соревновании примут участие 122 спортсмена из 16 стран Европы. В составе сборной России выступит семь подмосковных спортсменов», - отмечается в материалах.

Данный чемпионат впервые пройдет по олимпийской системе, то есть на отдельных дистанциях.

На проведение мероприятия из бюджета Московской области выделено 15 миллионов рублей, добавляется в материалах.