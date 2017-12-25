РИАМО - 25 дек. Подмосковные застройщики устранили более 300 нарушений на стройках за минувшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области за неделю на строящихся объектах выявлено 316 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 303 ранее выявленных нарушения», - говорится в сообщении.

Большая часть нарушений касалась строительных норм и правил, что составило 71% от общего количества. Также 6% нарушений зафиксированы при проверке содержания строительных площадок, 13% нарушений – требований проектной документации. Оставшиеся 10% касались строительства без разрешения и иных нарушений.

За неделю – с 18 по 24 декабря – инспекторы провели 234 проверки строящихся объектов капстроительства, из которых 212 – плановых, 22 – внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.