РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. Порядка 3 тысяч подарков для детей-сирот собрали в подмосковной Балашихе в рамках благотворительной акции «Добрая елка», жители пожертвовали книги, игрушки и интерактивные игры, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Благотворительная акция «Добрая елка» началась в Балашихе 15 декабря. В торговых центрах «Светофор» и «Юнион» работали пункты приема новогодних подарков для детей-сирот. Подарки передадут в детские дома и интернаты Подмосковья.

«Во время благотворительной акции «Добрая елка» для детей было собрано около 3 тысяч подарков. Пункты приема работали каждый день. Все желающие могли написать на открытках свои поздравления и пожелания. Активное участие в проекте приняли промышленные предприятия города. Кроме того, откликнулись учреждения социальной сферы. Спасибо всем за неравнодушие, активность и желание помогать ближним», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил, что жители Балашихи дарили детям книги, спортивный инвентарь, игрушки, в том числе интерактивные и развивающие. В первую очередь, подарки к Новому году будут переданы в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный.

Организатором акции «Добрая елка» выступил благотворительный фонд «Исток». В этом году она проходит более чем в 10 подмосковных городах. В Балашихе эта акция прошла впервые.