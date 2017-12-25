РИАМО - 25 дек. Инспекторы Главгосстройндзора Московской области проверили строительство многоэтажного дома в подмосковных Химках, работы идут в графике, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области провел первую плановую проверку строительства многоэтажного жилого дома (корпуса 17.2), возводимый в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой в городском округе Химки. Строительство в графике», - сообщил глава ведомства Руслан Тагиев.

По его словам, в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству котлована, монтаж монолитной фундаментной плиты двух секций.

Согласно проекту, площадь 17-этажного шестисекционного жилого дома составит 30,9 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 561 квартиру жилой площадью 19,7 тысячи квадратных метров. Из них 126 студий, 311 однокомнатных квартир и 124 двухкомнатных.

На первом этаже и встроенно-пристроенной части второй секции жилого дома предусмотрено размещение предприятия общественного питания. При благоустройстве планируется установка игровых площадок, малых архитектурных форм, фонарей и озеленение территории.

Финансирование – средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ЗАО «АКСОН», генподрядчиком – ООО «Тандем М». Плановый срок завершения строительства - второй квартал 2020 года.