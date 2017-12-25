РИАМО - 25 дек. Сотрудники столичного ГБУ «Гормост» приводят в порядок лестницу подземного пешеходного перехода на Кутузовском проспекте, где днем в понедельник съехавший с дороги автобус сбил людей, передает корреспондент РИАМО.

Работники «Гормоста» уже помыли лестницу подземного перехода. В настоящий момент они посыпают ее реагентами, а также ремонтируют покореженные перила. На месте происшествия ощущается сильный запах солярки.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в столице автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей. Из-за ДТП проход по подземному переходу был ограничен, сейчас ограничение сняли.

По информации на официальном сайте мэра Москвы, в городских больницах находятся девять пострадавших в результате аварии с автобусом, еще двое отказались от госпитализации. Погибли четыре человека.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что из салона автобуса изъят видеорегистратор, запись с которого поможет выяснить причины смертельной аварии. Сотрудник МВД России ранее сообщал, что авария могла произойти из-за гололеда.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>