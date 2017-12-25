РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник наградил более 60 жителей округа, которые стали победителями премии губернатора «Наше Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я вам благодарен, потому что мы ежегодно, на протяжении пяти лет, активно участвуем в премии «Наше Подмосковье». В 2012 году было 76 заявок от жителей Люберец, а в этом году – 1 978. Мы являемся лидерами по количеству поданных заявок в Московской области. Всем, кто принимал участие – спасибо, в том числе и 63 победителям», – сказал Ружицкий.

Он вручил всем победителям памятные дипломы, цветы и подарки. Глава отметил высокий уровень и тщательную подготовку каждого проекта-победителя.

В 2017 году в Люберцах основными направлениями проектов стали «Культпросвет», «Активное Подмосковье», «Зеленый регион» и «Гражданская инициатива», 24 проекта, поданные жителями Люберец, победили в категории «Инициатива», 30 – в категории «Команда», восемь – в «Объединении», и один проект – в категории «Сообщество».

«Мы уже готовимся к следующему конкурсу и нам нужно переходить на более высокий уровень», – заключил Ружицкий.