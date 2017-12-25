РИАМО - 25 дек. В Новый год Москва будет полностью обеспечена шампанским, сказал журналистам в понедельник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«С шампанским в городе все в порядке. Достаточные объемы завезены во все предприятия торговли и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь», - отметил Немерюк.

Он подчеркнул, что по закону продажа алкоголя после 23:00 запрещена. Каждый желающий может приобрести шампанское до этого времени.