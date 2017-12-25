РИАМО - 25 дек. Интернет-пользователи просят приставить к награде хирурга московской больницы имени Жадкевича Тимофея Сухинина, который пришил жительнице подмосковного Серпухова Маргарите Грачевой отрубленную топором кисть.

11 декабря житель Серпухова, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук. В больнице Серпухова медики сформировали пострадавшей культи. После 25-летнюю девушку на карете скорой помощи доставили в микрохирургическое отделение Городской клинической больницы имени Жадкевича в Москве, туда же привезли ампутат левой кисти. В экстренном порядке была выполнена операция реплантации. Оперировал Маргариту хирург Тимофей Сухинин.

«Просим представить Сухинина Тимофея Юрьевича к награде и присвоить звание «Заслуженный врач Москвы», - говорится в тексте петиции на сайте Сhange.org.

Петиция будет направлена в адрес департамента здравоохранения города Москвы и главврачу ГКБ имени Жадкевича. Ее подписали уже около 170 человек.

Как отмечает автор петиции, сложнейшая операция по реплантации левой кисти длилась девять часов и оказалась успешной: сейчас девушка уже может пошевелить мизинцем пришитой кисти.

Тимофей Сухинин является учредителем и членом российского общества хирургов кисти «Российская кистевая группа», членом Европейского общества хирургов кисти, национальным представителем от Российской Федерации в комитете по травме кисти Европейского общества хирургов кисти, добавляется в петиции.