РИАМО - 25 дек. Новый дом культуры «Сирин» открыли в поселке Лесной Пушкинского района Подмосковья после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Капитальный ремонт ДК «Сирин» шел 12 месяцев. В новом здании разместили зрительный зал на 143 места и 45 помещений. На капитальный ремонт и техническое переоснащение здания ДК было предусмотрено больше 93 миллионов рублей региональных и муниципальных средств.

«В ДК планируется открытие народного университета для людей старшего возраста, клубов по интересам для молодежи, проведение муниципальных фестивалей и конкурсов народного творчества, курсов журналистики, ди-джеинга, дизайна, открытие мини-ателье для детей и макси-ателье для людей старшего возраста, «виртуального театра», клуба семейного отдыха. Помещения холлов будут использоваться для выставочных коллекций, фотовернисажей и фотозон», - сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

В Московской области 957 ДК, которые занимают 1020 зданий и помещений. В них занимаются более 329 тысяч человек, из них почти 130 тысяч – дети до 14 лет.

В 2014-2018 годах капитальный ремонт проводится в 31 здании ДК. Во вторую очередь – в 2019-2020 годах капитальный ремонт будет проводиться в 10 ДК. В 2017 году капитальный ремонт завершился в 12 ДК. На эти цели было предусмотрено 456 миллионов рублей.