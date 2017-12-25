Пассажирский автобус в понедельник днем протаранил подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте на западе Москвы, жертвами ДТП стали четыре человека, около 10 человек получили травмы, возбуждено уголовное дело, причины смертельного ДТП выясняются. Обозреватель РИАМО собрал основную информацию о происшествии.

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Автобус протаранил переход

Маршрутный автобус «Мострансавто» 25 декабря в 14. въехал в подземный пешеходный переход, находящийся вблизи станции метро «Славянский бульвар». По данным МЧС РФ, водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в переход.

По последним данным мэрии Москвы, в ДТП погибли 4 человека, девять человек госпитализированы в московские больницы, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, двое отказались от госпитализации. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данным МЧС, для эвакуации были привлечены два вертолета Московского авиационного центра и кареты центра экстренной медицинской помощи, всего задействовано свыше 90 человек и 35 единиц техники.

На Кутузовском проспекте из-за ДТП в понедельник затруднено движение в обе стороны, возможны перекрытия дороги для обеспечения работы оперативных служб. ГИБДД просит водителей объезжать место ДТП по ТТК, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту.

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Компенсации пострадавшим

Полный список погибших и пострадавших опубликован на сайте мэра Москвы. Пострадавшие доставлены в столичные больницы: ГКБ № 67, ГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского, НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу и ГКБ №7.

Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, все пострадавшие в ДТП получат компенсации. По информации на сайте «Мострансавто», по ОСАГО за причинение вреда жизни полагается выплата в размере 2,025 миллиона рублей, пострадавшим – 2 миллиона рублей на человека, за пострадавшее имущество – 23 тысячи рублей.

МЧС открыло горячую линию для информирования жителей и получения психологической помощи: 8-800-775-17-17. Департамент здравоохранения Москвы также открыл горячую линию: 8 (499) 251-83-00, 8 (499) 251-45-03.

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Уголовное дело

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На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются очевидцы трагедии. На место ДТП выехали представители Ространснадзора, ГУП «Мострансавто» и областного Минтранса.

По факту ДТП у метро «Славянский бульвар» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ и статьи 264 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство и проведены судебные экспертизы, включая медицинское освидетельствование водителя автобуса.

Прокуратура ЗАО Москвы также организовала проверку обстоятельств происшествия.

При этом правоохранители опровергли версию теракта, сообщило РИА Новости.

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Трезвый водитель

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Следователи проводят допрос водителя «Мострансавто», которым оказался 59-летний Виктор Тихонов, с общим стажем работы более 30 лет, в подмосковном транспортном предприятии он работает с 2000 года.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за гололеда – водитель автобуса не справился с управлением. По словам самого водителя, автобус, находившийся на остановке, внезапно начал движение, и он не смог остановить транспортное средство.

По официальной информации Минтранса Подмосковья, водитель автобуса «Мострансавто» был трезв, перед рейсом он прошел обязательный медосмотр на давление, алкоголь и наркотические средства, отклонений от нормы выявлено не было.

Кроме того, водитель не мог быть переутомлен. Накануне он завершил работу в 19.30, а в понедельник вышел в рейс в 13.30, то есть у него было достаточно времени на отдых.

Устроившего ДТП водителя допросил лично глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко, подробности беседы неизвестны. Сам водитель получил легкие ушибы и также находится в больнице.

Как сообщили РИАМО в подмосковном Минтрансе, автобус, протаранивший переход, был новым – 2016 года выпуска, поступил в эксплуатацию «Мострансавто» в 2017 году, а перед рейсом прошел техосмотр и был исправен.

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Автобусы проверят

Как сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, после смертельного ДТП у метро «Славянский бульвар» весь подвижной состав «Мострансавто» пройдет проверку. Он подтвердил, что автобус был технически исправен.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поручил проверить весь автобусный парк города.

Следователи изучат видеозапись

Как сообщил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков, виновника смертельного ДТП определит следствие. По его словам, в автобусе находился видеорегистратор, запись с которого также изучат следователи и дадут заключение.

Как предположила одна из очевидцев ДТП, местная жительница, автобус мог попасть в ДТП из-за скопления частников у обочины в районе места ДТП.

Жители Москвы в понедельник вечером приносят цветы к месту ДТП возле перехода у станции метро «Славянский бульвар».