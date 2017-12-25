РИАМО - 25 дек. Порядка 90 жителей из двух аварийных домов в подмосковной Коломне получили ключи от новых квартир в рамках адресной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На минувшей неделе в Коломне вручили ключи от новых квартир 87 переселенцам. Жители двух домов, расположенных на улице Черняховского, 19 и улице Октябрьской Революции, 154, смогли переехать в современное жилье», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

На протяжении всего строительного цикла часть жителей могли наблюдать за ходом работ, поскольку новый дом строился напротив старого. Общая площадь переселяемого жилья составляет более 925 квадратных метров, часть из которых находится в собственности граждан, часть занимает его по договору социального найма.

«Новостройка расположена в центре города, в микрорайоне с доступной инфраструктурой, в непосредственной близости от нее находятся два детских сада, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс», - подчеркнул Фомин.

Досрочная реализация второго этапа программы в Коломне стала возможной благодаря усилиям Минстроя, администрации города, а также застройщика, который ввел объект в эксплуатацию согласно графику.

На сегодняшний день ведутся работы по реализации следующего этапа программы, в рамках которого свое жилье получат более 500 жителей Коломны.