РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона «Вымпел» в подмосковном Королеве планируют открыть 28 декабря, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

Во время торжественного открытия катка на площади у Центрального дворца культуры имени Михаила Калинина в понедельник глава городского округа рассказал о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры города.

«Двадцать восьмого декабря мы открываем Ледовый дворец, приглашаю всех жителей города. Задача одна – чтобы дети и жители города получали удовольствие. Он будет работать постоянно, в любое время года», – сказал Ходырев.

Он также добавил, что на стадионе «Вымпел» в будущем появится еще одна уличная хоккейная коробка с морозильной установкой. Площадь ледовой арены составляет 1,5 тысячи квадратных метров.