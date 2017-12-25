РИАМО - 25 дек. Заявление на получение справки на бесплатное зубопротезирование теперь можно подать на портале госуслуг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Услугу по выдаче справки, подтверждающей наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, теперь можно получить еще проще. На сегодняшний день услуга доступна на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области», - отмечается в сообщении.

Чтобы найти услугу на портале, нужно пройти по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=6740@egService.

«Возможность получения наших услуг через портал упрощает процедуру обращения в органы социальной защиты. Подать заявление можно в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на портал и выбрать необходимую услугу», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.