РИАМО - 25 дек. Столичный метрополитен вечером в понедельник перешел на усиленный режим работы из-за сложных погодных условий, инфраструктура работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

«Службы мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», - говорится в сообщении.

Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще. Также идет постоянный мониторинг течей и влажностей, кроме того, идет очистка путей на открытых участках линий.

Ранее ГУ МЧС Москвы сообщало, что снегопад, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в столице вечером в понедельник.