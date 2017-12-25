РИАМО - 25 дек. В Подмосковье жителям льготных категорий с начала 2017 года выписали более 3,1 миллиона льготных рецептов на 8,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, с начала 2017 года обеспечены лекарственными медикаментами по 3,1 миллиона рецептам на общую сумму в размере 8,8 миллиарда рублей, что на 18,9% больше прошлогодних показателей за аналогичный период», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Льготники Подмосковья могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных средств, включая пять круглосуточных аптечных организаций полного цикла.

«Вопрос льготного лекарственного обеспечения граждан Подмосковья постоянно находится у нас на контроле. На сегодняшний день более 661 тысячи жителей Московской области имеют право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения», – отметил Марков.

Всего в этом году в области на закупку льготных лекарств из консолидированного бюджета выделено порядка 10,5 миллиардов рублей.