РИАМО - 25 дек. Торгово-офисный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров построят на территории поселка Нагорное в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многофункционального торгово-офисного комплекса в поселке Нагорное городского округа Мытищи», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в здании переменной этажности на площади 14,9 тысячи квадратных метров разместятся торговые залы, предприятия сферы услуг, рестораны, офисы, административные, вспомогательные и складские помещения. На прилегающей территории будут обустроены пешеходные дорожки, организовано парковочное пространство, выполнено озеленение.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №4 Главгосстройнадзора, составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Плановый срок завершения строительства – второй квартал 2019 года», - отметил руководитель ведомства Руслан Тагиев.

Финансирование строительства – средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Венера-Трейд», генподрядчиком – АО «СК БИТЭКС».