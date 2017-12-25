РИАМО - 25 дек. В Москве сняли оцепление с подземного пешеходного перехода на Кутузовском проспекте, в который днем в понедельник въехал пассажирский автобус, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в столице автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил идущих по нему людей. Из-за ДТП проход по подземному переходу ограничили. Люди пересекали Кутузовский проспект по проезжей части.

Сейчас все ограничения на передвижение по подземному переходу сняли, люди беспрепятственно входят и выходят.

По информации на официальном сайте мэра Москвы, в городских больницах сейчас находятся девять пострадавших в результате аварии с автобусом, еще двое отказались от госпитализации. Погибли четыре человека.