РИАМО - 25 дек. Новогодняя ночь в городском округе Домодедово обещает стать незабываемой, в этом году жителей и гостей города местные власти порадуют необычной программой, праздничные мероприятия на площади 30-летия Победы 31 декабря начнутся в 23:00, сообщается на официальном сайте городского округа.
«Жителей и гостей округа ждет огненное шоу в исполнении лауреатов национальной премии «Театр масс», новогодняя дискотека, которая продлится до 03:00, праздничная ярмарка со вкусными угощениями и ледяные горки. Кульминацией праздника станет новогодний музыкальный фейерверк», – говорится в сообщении.
Кроме того, в новогоднюю ночь на главной городской площади пройдет трансляция поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Ждем вас вместе со своими семьями 31 декабря в 23:00 на Площади 30-летия Победы. Встретим Новый год вместе на главной городской площади всем Домодедово», - добавляется в материале.
Перед жителями и гостями округа выступят группа La-La band - артисты мюзиклов «Красавица и Чудовище», «Поющие под дождем», LaLaLand, «Стиляги», «Мамма мия» и других - живой звук, прекрасная хореография, любимые хиты в исполнении талантливых артистов. Шоу-балет Rush-Style - профессиональные танцоры, участники шоу «Танцы» на ТНТ, «Звезды танцпола» на Mtv, балет звезд российской эстрады. Также выступит певица Юта, жители услышат ее хиты, которые звучат на главных радиостанциях страны.
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