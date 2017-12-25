РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Пешеходные экскурсии для детей образовательных организаций Люберец начали проводить сотрудники ГИБДД, во время мероприятия госавтоинспекторы напоминают школьникам о необходимости обеспечения своей безопасности на дороге в зимний период, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сегодня в местных школах Люберец инспекторы по пропаганде БДД для ребят, которые самостоятельно ходят в школу и обратно домой, провели пешеходные экскурсии по изучению и повторению правил безопасного поведения вблизи проезжей части. Маршрут прогулки был построен таким образом, чтобы ребята могли увидеть все основные объекты дорожной инфраструктуры, с которыми они сталкиваются ежедневно по пути в школу», – говорится в сообщении.

Инспекторы совместно с ребятами изучили микрорайон своей образовательной организации, а также знаки дорожного движения, которые установлены рядом со школой. Параллельно с изучением дорожных знаков, совместными усилиями повторили как необходимо вести себя в сложных погодных условиях, в частности зимой. Наглядно рассмотрели отличие регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов, обмениваясь мнениями и вопросами о соблюдении правил дорожного движения, обошли школу.

После возвращения, ребятам предложили перенести свой безопасный маршрут на бумагу – схематично нарисовать близлежащие улицы, дорожные знаки, пешеходные переходы и светофоры, чтобы, придя домой, еще раз рассмотреть их со своими родителями. Каждый ребенок получил в подарок световозвращающий элемент, который на сегодняшний день актуален и необходим.