РИАМО - 25 дек. Золотую и серебряную медали выиграли подмосковные спортсмены в первый день чемпионата России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Московской области.

«Женский забег на 3 тысячи метров выиграла подмосковная спортсменка Наталья Воронина. Конькобежка финишировала первой с результатом 4.08,95. В мужском забеге на 1,5 тысячи метров серебро завоевал Сергей Трофимов, показавший результат в 1.46,41 минуты», - говорится в сообщении.

Чемпионат России по конькобежному спорту является отборочным на чемпионат Европы 2018 года.