РИАМО - 25 дек. Спасатели завершили работы на месте смертельной аварии в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, медики оценивают состояние водителя автобуса как шоковое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Будут проводиться мероприятия по передислокации автобуса на отстойную площадку, где следователи проведут соответствующие процедуры по установлению истинных причин. Водитель сейчас находится в шоковом состоянии, с ним работают медики и следователи», - сказал заместитель мэра Москвы, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петр Бирюков.

Автобус, принадлежащий одной из подмосковных транспортных компаний, следовавший по маршруту «Славянский бульвар» — «Сколково», наехал на пешеходов в подземном переходе. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, девять госпитализированы, двое отказались от госпитализации. Медицинские организации Москвы оказывают экстренную помощь пострадавшим.

Экстренные службы прибыли на место происшествия гораздо быстрее нормативного времени, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве по государственной противопожарной службе Сергей Желтов. Сообщение о ДТП поступило в Центр управления кризисными ситуациями в 14:48. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из перехода извлекли семь человек, четверо из них погибли. Возгорание автобуса удалось предотвратить.

На месте аварии работали два санитарных вертолета, которые эвакуировали с места происшествия пострадавших в тяжелом состоянии.

Информацию о пострадавших можно получить на горячей линии столичного департамента здравоохранения: 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. Телефон горячей линии работает также на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775-17-17.

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