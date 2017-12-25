РИАМО - 25 дек. Заявление на получение бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно можно подать на портале госуслуг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Отдельные категории жителей Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лица, сопровождающие граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов, обеспечиваются бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«На сегодняшний день услуга по обеспечению бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно доступна на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, и вы можете подать заявление, не выходя из дома. Чтобы найти услугу на портале, нужно пройти по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=12927@egService&target=24979@egServiceTarget», - отмечается в сообщении.

Как добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, возможность получения социальных услуг через портал упрощает процедуру обращения в органы социальной защиты.

«Нет никаких очередей, и подать заявление можно в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на портал и выбрать необходимую услугу», – сказала она.