РИАМО - 25 дек. Заявление на предоставление частичной компенсации стоимости путевок организациям, закупившим путевки для организации отдыха детей своих работников, можно подать на портале госуслуг (ПГУ) Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Услугу по предоставлению частичной компенсации стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах по Московской и закупившим путевки для организации отдыха детей своих работников, теперь можно получить еще проще. На сегодняшний день услуга доступна на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, и вы можете подать заявление, не выходя из дома», - отмечается в сообщении.

Услуга доступна по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=6745@egService&target=46028@egServiceTarget.

«Возможность получения наших услуг через портал упрощает процедуру обращения в органы социальной защиты. Нет никаких очередей, и подать заявление можно в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на портал и выбрать необходимую услугу», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.