РИАМО - 25 дек. Красногорский колледж допустил нарушения закона о контактной системе при организации аукциона по уборке административных помещений и территории учебного заведения, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «КЪЮОЙЛ» на действия ГБОУ «Красногорский колледж» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по уборке административных помещений и территории колледжа на 2018 год. По мнению общества, колледж установил в документации об аукционе завышенные требования к товарам участников аукционов, нарушив при этом закон о контрактной системе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий ГБПОУ МО «Красногорский колледж» и признало жалобу ООО «КЪЮОЙЛ» обоснованной», - говорится в сообщении.

Обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений колледжу не выдали, так как выявленные нарушения не повлияли на результат определения поставщика.