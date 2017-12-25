РИАМО - 25 дек. Местная жительница рассказала, что автобус мог въехать в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» из-за того, что транспортному средству пришлось выполнить опасный маневр, чтобы избежать столкновения с частными перевозчиками.

По словам москвички, причиной инцидента могли стать частники, которые помешали проезду автобуса. Она подчеркнула, что транспортные средства перевозчиков стоят на том месте, где в понедельник произошла авария, каждый день, поэтому подобное ДТП могло случиться и раньше.

Женщина пожаловалась на то, что она обращалась с этой проблемой к местным властям, но ситуация в районе не изменилась.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход. Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

Прокуратура Западного административного округа Москвы организовала проверку в связи с этой аварией.

Видео наезда автобуса на людей в подземном переходе в Москве >>