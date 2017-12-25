РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В подмосковном Подольске с 31 января по 12 марта будут работать шесть пунктов приема заявлений от горожан, желающих проголосовать на выборах президента РФ не по месту жительства, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Игорь Москаленко.

Выборы Президента РФ пройдут 18 марта 2018 года в День воссоединения Крыма с Россией. В них смогут принять участие более 262 тысяч жителей городского округа. Тем, кто не сможет проголосовать по месту жительства, открепительных удостоверений брать не нужно. Теперь можно проголосовать не по месту жительства, просто написав заявление в пункте приема заявлений.

«Пункты приема заявлений будут работать в Подольске с 31 января по 12 марта 2018 года. Они будут находиться по следующим адресам: улица Северная, дом №4/14, в кабинете 14; улица Багратиона, дом №21, в кабинете 3; улица Юных Ленинцев, дом №78А и улица Кирова, дом №4. Помимо этого, пункты приема заявлений будут в микрорайоне Климовск по улице Ленина, в доме №5, кабинет 4 и в микрорайоне Львовский по улице Красная, дом №2А, в кабинете 8», – сказал Москаленко.

Помимо этого, подать заявление о выборе избирательного участка можно будет и в МФЦ округа по адресам: улица Кирова, дом №39; улица Высотная, дом №6; микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №3; микрорайон Львовский, улица Красная, дом №2А; поселок Быково, улица Центральная, дом №5А и в деревне Федюково, улица Строителей, дом №1.

Предварительно пункты приема заявлений, за исключением МФЦ, будут работать с 16:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 14:00 по выходным. Заявление о выборе избирательного участка можно будет оформить только один раз. Всего в Подольске в день выборов президента РФ откроют для голосования около 140 избирательных участков во всех микрорайонах города.

Кандидаты смогут заявить о своем участии в голосовании за 75 дней до начала голосования. Территориальная избирательная комиссия округа на данный момент перешла на график дежурств.