РИАМО - 25 дек. Депутаты Московской областной думы в первом квартале 2018 года планируют плотно заняться вопросом развития волонтерства в регионе, будет рассмотрен законопроект «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области», который позволит не только регламентировать статус добровольца, но и даст возможность компенсировать часть расходов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Следующий, 2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. В связи с этим вопросам развития волонтерства Мособлдума будет уделять особое внимание. Мы должны поддержать волонтеров, оказать им необходимую помощь, определить, наконец, их официальный статус», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что региональный парламент рассмотрит законопроект «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области», который позволит регламентировать статус добровольца, возможность компенсировать расходы по проезду, проживанию и дополнительному обучению, а также предоставлению необходимого оборудования.

«Мы должны максимально эффективно отладить механизм института волонтерства с учетом наших региональных особенностей и, в конечном счете, создать благоприятные условия для его развития», – добавил Брынцалов.

Кроме того, в следующем квартале в Мособлдуме пройдет круглый стол, посвященный развитию волонтерства в сфере культуры и туризма, а также круглый стол по проблемам правоприменительной практики добровольческих (волонтерских) организаций.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что 2018 год в России станет Годом добровольца и волонтера.