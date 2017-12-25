РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. В частном приюте «Мокрый нос» в Балашихе заморили голодом около 40 животных, сообщил «РИАМО в Балашихе» один из волонтеров, который помогает приюту.

Всего в приюте находилось порядка 80 животных. Сейчас их осталось 36. Впервые сообщения о проблемах в приюте начали поступать в ноябре.

«Около 40 животных погибло в приюте. В основном там были кошки. Ранее там были три-четыре собаки, но их выпустил охранник из-за их ужасного состояния и ненадлежащего ухода. Раньше в приюте было порядка 80 животных, сейчас там осталось порядка 36. Неравнодушные люди забирают их себе», – сказал волонтер.

Жители Балашихи и волонтеры пытаются предпринять действия, направленные на спасение животных.

«Кошки, обреченные на смерть, просят помощи! Черная передержка в Балашихе! 36 кошек заперты в маленьком помещении, все истощены, больны, медленно умирают», – говорится в сообщении сообщества «30 больных кошек. Группа спасения» в соцсети Facebook.

Ранее владелица частного приюта «Мокрый нос» Диана Ромахина на официальной странице приюта написала о ситуации, происходящей в приюте.

«Я не буду себя оправдывать, действительно все очень плохо в этом помещении и с этими животными. Конечно, в этом, в первую очередь, моя (и только моя) вина», – написала Диана в официальной группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

МВД России по Московской области проводит проверку по данному инциденту.