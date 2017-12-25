РИАМО - 25 дек. Общественная палата провела круглый стол на тему незаконной парковки и брошенных автомобилей на территории городского округа Домодедово, сообщается в группе ОП Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Модератором форума стал член общественной палаты Евгений Милосердов. Спикерами круглого стола стали Сергей Кузьмин, начальник домодедовского ОГИБДД и Игорь Лебедев, главный инспектор дорожного отдела администрации округа.

«Неправильная парковка – одна из причин эвакуации автотранспорта на штрафстоянку. Это нужно, в первую очередь, не для наказания водителя, а для освобождения дороги, где автомобиль препятствует безопасному движению транспорта и пешеходов», - сообщил начальник ОГИБДД города Домодедово Сергей Кузьмин.

С начала 2017 года на территории городского округа Домодедово было эвакуировано 2176 автомобилей.