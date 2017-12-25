РИАМО - 25 дек. Телефон горячей линии на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России заработал в Москве после ДТП с участием автобуса на западе столицы, сообщается на сайте МЧС РФ.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте водитель автобуса «Мострансавто», начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

«На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17. Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование населения по сложившейся обстановке», - говорится в сообщении.

Для проведения санитарно-авиационной эвакуации были привлечены два вертолета Московского авиационного центра, а также кареты Московского центра экстренной медицинской помощи.

К ликвидации происшествия привлекались свыше 90 человек и 35 единиц техники.