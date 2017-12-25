РИАМО - 25 дек. Общая прибыль организаций Москвы по итогам января-сентября 2017 года составила почти 1,9 триллиона рублей, снизившись на 14,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 октября 2017 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 1888,6 миллиарда рублей (за этот же период 2016 года финансовый результат составил 2217,7 миллиарда рублей прибыли)», - говорится в документе.

При этом прибыль составила 2,24 триллиона рублей, а убыток – 355,8 миллиарда рублей. На 1 октября 2017 года убыточными были 1451 организация, или 27,3% от всех организаций столицы.

На 1 октября 2017 года суммарная задолженность по обязательствам составила 36,1 триллиона рублей, из нее просроченная – 1,14 триллиона рублей, или 3,2% от общей суммы задолженности (на 1 октября 2016 года – 2,9%, на 1 сентября 2017 года – 3,0%).

Кредиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 16,15 триллиона рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,12 триллиона рублей, или 6,9% (на 1 октября 2016 года – 6,5%, на 1 сентября 2017 года – 7,4%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец сентября 2017 года составила 19,95 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность – 19,6 миллиарда рублей, или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 октября 2016 года – 0,1%, на 1 сентября 2017 года – 0,1%).

Дебиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 139,95 триллиона рублей, из нее просроченная – 725,3 миллиарда рублей, или 5,2% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 октября 2016 года – 5,3%, на 1 сентября 2017 года – 6,3%).