РИАМО - 25 дек. Компенсации выплатят пострадавшим пешеходам и пассажирам автобуса, который в понедельник днем въехал в подземный переход на западе столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход. Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

«На место выехали генеральный директор «Мострансавто» и представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Пострадавшим пешеходам компенсации выплатит страховая компания по ОСАГО. Пассажиры «Мострансавто» также застрахованы ГК «СОГАЗ», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным на сайте «Мострансавто», по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего полагается выплата в 2,025 миллиона рублей на одного пассажира; по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего — в размере 2 миллионов рублей на одного пассажира; по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего — в размере 23 тысяч рублей на одного пассажира.

Собеседник агентства добавил, что водитель автобуса работал в «Мострансавто» с 2000 года, а сам автобус был совершено новым – его выпустили в 2016 году, а в эксплуатацию поступил в 2017-м. Перед выпуском на рейс водитель прошел обязательный медицинский осмотр, в ходе которого отклонений от нормы не было зафиксировано. Автобус прошел техосмотр, он был исправен.