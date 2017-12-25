РИАМО - 25 дек. В микрорайоне Южный подмосковного Домодедова завершено строительство еще четырех домов, которые начала строить обанкротившаяся строительная компания «СУ-155», на их достройку потрачено 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка «Российский капитал».

Достройку объектов группы компании «СУ-155» в городе Домодедово финансирует банк «Российский капитал». На завершение строительства четырех домов в микрорайоне Южный банк направил 1,8 миллиарда рублей.

«Завершилась итоговая проверка объектов, расположенных по адресам: Московская область, город Домодедово, микрорайон Южный, квартал 4, позиции 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 (застройщик АО «СУ-155»). По ее итогам данные корпуса получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Документы выданы Главгосстройнадзором Московской области. В ближайшее время будет сформирован пакет документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», - отмечается в сообщении.

В четырех достроенных домах свои квартиры ждут 902 участника долевого строительства.

Всего на территории городского округа Домодедово компания «СУ-155» не достроила 22 жилых дома, больше 5 тысяч граждан, чьи средства были вложены в строительство, остались без обещанных квартир. На сегодняшний день достроен 21 дом из 22. Последний корпус будет сдан в 2018 году.