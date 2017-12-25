РИАМО - 25 дек. Специалисты Госжилинспекции Московской области выявили за минувшую неделю более 330 нарушений жилищного законодательства, больше всего протоколов инспекторы составили в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 18 по 22 декабря в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 331 нарушение жилищного законодательства. Было выдано 155 предписаний об их устранении и составлен 191 протокол об административной ответственности», - сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

При этом больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Люберцы. Здесь 12 административных дел за непредставление сведений в Госжилинспекцию и нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами заведены на МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» поселка Красково, а также администрацию Люберец.

Кроме того, в городском округе Балашиха несоблюдение лицензионных требований, норм законодательства об энергосбережении, а также непредставление обязательной информации обернулось девятью протоколами в отношении ООО «Домоуправление», ООО «БП», ООО «КВАНТ-7», ООО «ГРАД-СЕРВИС», ООО «Заречье», ООО «СЕРВИС ПЛЮС», ООО «УК Сервис 24» и ООО «Регион-Строй».

По словам Сокова, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 1918 многоквартирных домах. Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 16 домах. Пять из них расположены в Красногорске, три – в Балашихе, два - в Орехово-Зуевском районе.

Также в 16 домах были обнаружены нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов). По три из них находятся на территориях городского округа Мытищи и Серпуховского района, два – в Орехово-Зуевском районе.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел был наложен 81 штраф на общую сумму 2,084 миллиона рублей.