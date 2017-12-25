РИАМО – 25 дек. Глава Госавтоинспекции Москвы генерал-майор Виктор Коваленко лично опросил водителя автобуса Виктора Тихонова, протаранившего подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, сообщает в понедельник Telegram-канал Mash.

«Коваленко попросил выйти всех из машины и дать ему пообщаться с Виктором – беседа проходила тет-а-тет, о чем именно они говорили – неизвестно», - говорится в сообщении.

Днем 25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход, расположенный вблизи станции метро «Славянский бульвар» Москве. В результате пострадали более десяти пешеходов, из них пятеро скончались на месте происшествия, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Точное количество пострадавших устанавливается.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии.