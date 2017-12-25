РИАМО - 25 дек. Очевидцы смертельного ДТП на западе Москвы публикуют в соцсетях фотографии с места происшествия и рассказывают, что им чудом удалось не пострадать в этой крупной аварии.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход. Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. Крупное ДТП с жертвами, которое произошло в районе станции метро «Славянский бульвар», всколыхнуло соцсети.

Пользовательница Twitter с ником @shurinsss рассказала, что в этот день отправилась поменять куртку и едва не погибла под колесами автобуса на Кутузовском проспекте.

«Сегодня я была на волосе от смерти. Автобус влетел в переход на Славянском бульваре, из которого я выходила. <…> Цените жизнь. С этого дня смотрю на жизнь по-новому», - написала девушка.

Она также выложила в своем микроблоге фото, снятое в первые минуты после ДТП, и назвала увиденное кошмаром.

Пользователь fuckurshine написал в Instagram, что мог оказаться в салоне «автобуса-убийцы».

«Это должен был быть мой автобус в один конец», - отметил он.

Молодой человек опубликовал снимок из подземного перехода, на котором видно автобус с разбитым лобовым стеклом, остановившийся на ступеньках.

Также фото с места происшествия выложил в своем микроблоге Валерий Коровин. Мужчина заснял обстановку рядом с оцепленным пешеходным переходом: толпу людей, полицейских и машины экстренных служб.