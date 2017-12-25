РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. Глава Котельников Ирина Польникова поручила коммунальщикам очистить от снега эстакаду на Новоегорьевском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В понедельник в администрации городского округа Котельники прошло последнее в текущем году оперативное совещание под руководством Польниковой. Главной темой обсуждения стала уборка города от выпавших осадков и подготовка к новогодним праздникам, в том числе и эстакады на Новоегорьевском шоссе.

«Прошу разобраться с уборкой эстакады в кратчайшие сроки и доложить мне лично. При необходимости – регулярно направлять запросы в обслуживающую организацию», – сказала Польникова.

Она акцентировала внимание служб на персональной ответственности за подготовку города к предстоящим длительным выходным.

«Особое внимание обращаю на работу жилищно-коммунального блока и благоустройства. Город должен быть убран, ресурсы поданы в полном объеме: ничто не должно омрачать праздники нашим жителям!» – заключила Польникова.