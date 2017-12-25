РИАМО - 25 дек. Для удобства москвичей и гостей столицы в новогоднюю и рождественскую ночи изменится режим работы Московского центрального кольца, в новогоднюю ночь на МЦК «Ласточки» будут курсировать всю ночь, а в рождественскую – до двух часов ночи, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, в ночь с 31 декабря на 1 января «Ласточки» будут курсировать на Московском центральном кольце всю ночь, а в ночь с 6 на 7 января на один час дольше – до 2 часов ночи. Такой режим работы компания «РЖД» установила по заявке столичного метрополитена», - говорится в сообщении.

«Ласточки» будут курсировать каждые 10 минут.

Ранее начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщал, что пассажиры смогут круглосуточно пользоваться столичным метрополитеном с 31 на 1 января. В Рождество метро закроется на час позднее, чем обычно.

В прошлом году метро Москвы впервые за свою историю работало в новогоднюю ночь в круглосуточном режиме, также круглосуточно работало МЦК. В новогоднюю ночь 2017 года столичным наземным транспортом, метро и Московским центральным кольцом (МЦК) воспользовались более 410 тысяч человек, при этом около 330 тысяч москвичей и гостей столицы перевезли поезда метро и МЦК.