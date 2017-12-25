РИАМО - 25 дек. Прокуратура Западного административного округа Москвы организовала проверку в связи с дорожной аварией с участием пассажирского автобуса в районе станции метро «Славянский бульвар», сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Днем 25 декабря маршрутный автобус въехал в подземный переход, расположенный вблизи станции метро «Славянский бульвар» Москве. В результате пострадали более десяти пешеходов, из них пятеро скончались на месте происшествия, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Точное количество пострадавших устанавливается.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Григорий Радионов. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора города Москвы.