РИАМО - 25 дек. Автобус «Мострансавто», который въехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро «Славянский бульвар», проверяли перед отправкой на рейс, транспортное средство было исправно, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте водитель автобуса «Мострансавто», начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

«Все водители проходят обязательный медицинский осмотр, в ходе которого проверяются основные показатели: давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. Отклонений от нормы выявлено не было. Транспортные средства также проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен», — сказал собеседник агентства.

При этом сам автобус был новым: его выпустили в 2016 году, а в эксплуатации «Мострансавто» он находился с 2017 года.

На предприятии водитель работает с 2000 года.

Сейчас на месте ДТП работают все экстренные службы. Предварительные причины аварии устанавливаются.