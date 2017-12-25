РИАМО - 25 дек. Снегопад, метель и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве вечером в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 17:00 часов до 21:00 часа 25 декабря 2017 года в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении, а автомобиль парковать в гараж или оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.