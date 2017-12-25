РИАМО - 25 дек. ГУ МЧС России по столице начало рассылку СМС-сообщений о том, что на Кутузовском проспекте образовалась пробка из-за аварии с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход.

«Движение автотранспорта по Кутузовскому проспекту в районе станции метро «Славянский бульвар» в сторону области затруднено! Водители, выбирайте пути объезда!» — говорится в сообщении.

В понедельник на Кутузовском проспекте в Москве водитель автобуса «Мострансавто», начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. Из-за ДТП закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области.