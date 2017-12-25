РИАМО - 25 дек. Автобус, который въехал в подземный переход на западе Москвы и сбил пешеходов, подняли, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Подъемом автобуса занимались сотрудники МЧС, для буксировки использовался грузовик «Московского паркинга».

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.

Из-за ДТП закрыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области. На месте смертельной аварии с автобусом работают полиция, поисково-спасательный отряд, пожарные и медики скорой помощи. Рядом с переходом скопилось большое количество людей, которые снимают последствия аварии на телефоны. Полиция просит зевак разойтись. Проход по переходу ограничен.