РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Воспитанники спортивного клуба «Мегатрамп» из Балашихи выиграли восемь медалей на первенстве Подмосковья по прыжкам на батуте в Дедовске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В первенстве Московской области по прыжкам на батуте приняли участие команды из Балашихи, Сергиева Посада, Мытищ и Москвы. Всего участвовало 70 спортсменов. Здесь также впервые пробовали свои силы любители.

«Наши спортсмены выступили отлично. Выполнили свои программы безупречно, не падали в отличии от своих многих соперников. Балашиху представили 13 спортсменов, которые выполнили ряд акробатических упражнений по квалификационной программе федерации прыжков на батуте РФ. Ребята завоевали две золотых, три серебряных и три бронзовых медалей. Подготовили спортсменов два тренера, которые являются мастерами спорта», – сказал директор спортивного клуба «Мегатрамп» Сергей Щеголев.

Он отметил, что в соревнованиях приняли участие дети 5-7 лет. Их высокий уровень подготовки также оценил президент Федерации прыжков на батуте Московской области Владислав Бутаков. Всем спортсменам из Балашихи присвоили юношеские разряды.

Следующие соревнования для воспитанников спортивного центра из Балашихи пройдут в апреле 2018 года. Ранее в мае на очередном первенстве Подмосковья Балашиху представляли трое спортсменов, из них один завоевал бронзовую медаль.

Спортивный клуб «Мегатрамп» построили в 2016 году в Балашихе. Сегодня в нем занимаются порядка 50 человек в возрасте от 4 до 15 лет. Их подготовкой занимаются тренеры, которые являются мастерами спорта по прыжкам на батуте.