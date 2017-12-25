РИАМО - 25 дек. Новогодние представления «Елки префекта» пройдут во всех административных округах Москвы, их посетят более 13 тысяч детей, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

«С 20 по 29 декабря состоится 25 новогодних представлений «Елка префекта», которые бесплатно посетят более 13 тысяч детей», - сказал Гасангаджиев.

Встретить Новый 2018 год москвичи смогут на 83 площадках в административных округах и парках столицы, добавил Гасангаджиев.

С программой основных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.