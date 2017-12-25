РИАМО - 25 дек. В Москве открыли съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект в сторону области, ранее временно закрытый из-за дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом у станции метро «Славянский бульвар», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области открыт для движения транспорта. Ранее съезд был временно закрыт из-за аварии с автобусом подмосковного перевозчика в районе станции метро «Славянский бульвар», - отмечается в сообщении.

Тем не менее движение в обоих направлениях Кутузовского проспекта сильно затруднено из-за ДТП. На месте работают оперативные службы. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб.

«Просим водителей объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», - заключается в сообщении.

В понедельник в 14:46 на Кутузовском проспекте водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. Пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы.